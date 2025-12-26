Украина рассекретила информацию о полезных ископаемых

«Правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых: алмазы; золото; пьезооптическое сырье; литий; ниобий; тантал; титан; цирконий; скандий; платина; иридий; осмий; палладий; рассеянные элементы. И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индии, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия», — сообщила Оринчак агентству УНИАН.
По ее словам, единственными полезными ископаемыми на Украине, данные о запасах которых остаются секретными, являются уран и урановые руды. Но сейчас обсуждается вариант снятия секретности и в отношении урана, добавила глава НАДПУ.
«Это крайне важно, ведь существование жестких ограничений в доступе к сведениям о полезных ископаемых много лет сдерживало инвестиции, потому что не позволяло оценить имеющиеся запасы. Более того, это блокировало выполнение меморандума с ЕС в сфере критического сырья от 2021 года и, наконец, мешало реализации нынешнего соглашения с США», — пояснила Оринчак.
США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.