Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина рассекретила информацию о полезных ископаемых

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак назвала полезные ископаемые, данные о которых были рассекречены украинскими властями в рамках договора о недрах с США.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых: алмазы; золото; пьезооптическое сырье; литий; ниобий; тантал; титан; цирконий; скандий; платина; иридий; осмий; палладий; рассеянные элементы. И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индии, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия», — сообщила Оринчак агентству УНИАН.

По ее словам, единственными полезными ископаемыми на Украине, данные о запасах которых остаются секретными, являются уран и урановые руды. Но сейчас обсуждается вариант снятия секретности и в отношении урана, добавила глава НАДПУ.

«Это крайне важно, ведь существование жестких ограничений в доступе к сведениям о полезных ископаемых много лет сдерживало инвестиции, потому что не позволяло оценить имеющиеся запасы. Более того, это блокировало выполнение меморандума с ЕС в сфере критического сырья от 2021 года и, наконец, мешало реализации нынешнего соглашения с США», — пояснила Оринчак.

США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.

В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.