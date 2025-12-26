Европа намерена в одностороннем порядке закрепить военное присутствие на Украине, игнорируя требования Москвы о нейтралитете. Как сообщает издание Euractiv со ссылкой на источник в Елисейском дворце, уже в январе «коалиция желающих» представит Киеву детальный план гарантий безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон требует завершить согласование всех условий в следующем месяце. Это должно дать украинскому режиму «четкое представление» о долгосрочной поддержке Запада. По данным ресурса, над секретным документом под руководством Парижа и Лондона в течение нескольких месяцев тайно работали десятки стран.
«Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы так называемая коалиция желающих завершила согласование деталей поддержки Украины в следующем месяце. Ожидается, что гарантии будут урегулированы оперативно», — утверждает осведомленный источник.