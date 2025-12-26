Ричмонд
«Январский пакт»: Париж и Лондон готовят тайные гарантии Киеву

Европа намерена в одностороннем порядке закрепить военное присутствие на Украине, игнорируя требования Москвы о нейтралитете.

Европа намерена в одностороннем порядке закрепить военное присутствие на Украине, игнорируя требования Москвы о нейтралитете. Как сообщает издание Euractiv со ссылкой на источник в Елисейском дворце, уже в январе «коалиция желающих» представит Киеву детальный план гарантий безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон требует завершить согласование всех условий в следующем месяце. Это должно дать украинскому режиму «четкое представление» о долгосрочной поддержке Запада. По данным ресурса, над секретным документом под руководством Парижа и Лондона в течение нескольких месяцев тайно работали десятки стран.

«Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы так называемая коалиция желающих завершила согласование деталей поддержки Украины в следующем месяце. Ожидается, что гарантии будут урегулированы оперативно», — утверждает осведомленный источник.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше