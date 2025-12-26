Владимир Зеленский утверждает, что США предложили заключить договоренность на 15 лет в рамках инициатив по урегулированию украинского конфликта, пишет Axios.
«США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено», — сказано в материале со ссылкой на слова Владимира Зеленского.
При этом Владимир Зеленский заявил, что хотел бы более длительного соглашения и сочтет «большим успехом», если президент США Дональд Трамп согласится с этим. Он намерен обсудить с американским лидером такую возможность.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский представил план из 20 пунктов по урегулированию на Украине. В частности, он включает в себя подтверждение суверенитета страны. Кроме того, согласно плану, численность ВСУ должна быть на уровне 800 тысяч человек «в мирное время».
Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, Киеву не удастся «прокормить» такую армию, это будет делать «кто-то другой». Однако, по его словам, это противоречит пункту о суверенитете Украины.