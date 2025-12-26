Axios: Зеленский утверждает, что США предложили договоренность на 15 лет

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский представил план из 20 пунктов по урегулированию на Украине. В частности, он включает в себя подтверждение суверенитета страны. Кроме того, согласно плану, численность ВСУ должна быть на уровне 800 тысяч человек «в мирное время».