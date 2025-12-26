Омбудсмен Морозова: ВСУ уничтожили театр в Мариуполе в 2022 году для провокации

Ранее Life.ru писал, что ВСУ планируют применять тактику диверсионно-разведывательных групп под Сумами и по всей линии фронта. Военный лётчик генерал-майор Владимир Попов считает, что для нейтрализации угрозы российским войскам нужно уничтожить резервы под командованием главкома ВСУ Александра Сырского. Он уточнил, что ДРГ ГУР Кирилла Буданова* проводят разведку боем, просачиваясь по 2−8 групп одновременно, а не нанося мощные контрудары. Попов напомнил об осенне-зимних «уколах» Сырского под Купянском, Северском и на севере. По его словам, такие действия продолжатся, пока не будут выведены из строя все резервы противника.