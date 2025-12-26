Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмен Морозова: ВСУ уничтожили театр в Мариуполе в 2022 году для провокации

Результаты расследования говорят о том, что разрушение театра в Мариуполе в 2022 году было организовано киевскими силами с целью провокации. Стало известно, что инцидент преднамеренно использовали для обвинений российской авиации в ударе по мирным жителям. Об этом рассказала РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Источник: Life.ru

«Было установлено, что взрыв был совершён представителями ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Life.ru), а в дальнейшем использован для создания громкой информационной провокации — обвинения ВС РФ в применении авиационного удара по гражданским», — сообщила Морозова.

Как пояснила Морозова в интервью, выводы о внутреннем подрыве здания были сделаны на основе экспертиз, включая заключения специалистов МЧС и независимых экспертов. Она подчеркнула, что анализ характера разрушений и показания свидетелей подтверждают версию о минировании сооружения изнутри.

В то же время Мариупольский драматический театр, который был восстановлен при участии специалистов из Санкт-Петербурга, объявил о старте продажи билетов на предстоящие спектакли для детей и взрослых.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ планируют применять тактику диверсионно-разведывательных групп под Сумами и по всей линии фронта. Военный лётчик генерал-майор Владимир Попов считает, что для нейтрализации угрозы российским войскам нужно уничтожить резервы под командованием главкома ВСУ Александра Сырского. Он уточнил, что ДРГ ГУР Кирилла Буданова* проводят разведку боем, просачиваясь по 2−8 групп одновременно, а не нанося мощные контрудары. Попов напомнил об осенне-зимних «уколах» Сырского под Купянском, Северском и на севере. По его словам, такие действия продолжатся, пока не будут выведены из строя все резервы противника.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.