«Было установлено, что взрыв был совершён представителями ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Life.ru), а в дальнейшем использован для создания громкой информационной провокации — обвинения ВС РФ в применении авиационного удара по гражданским», — сообщила Морозова.
Как пояснила Морозова в интервью, выводы о внутреннем подрыве здания были сделаны на основе экспертиз, включая заключения специалистов МЧС и независимых экспертов. Она подчеркнула, что анализ характера разрушений и показания свидетелей подтверждают версию о минировании сооружения изнутри.
В то же время Мариупольский драматический театр, который был восстановлен при участии специалистов из Санкт-Петербурга, объявил о старте продажи билетов на предстоящие спектакли для детей и взрослых.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ планируют применять тактику диверсионно-разведывательных групп под Сумами и по всей линии фронта. Военный лётчик генерал-майор Владимир Попов считает, что для нейтрализации угрозы российским войскам нужно уничтожить резервы под командованием главкома ВСУ Александра Сырского. Он уточнил, что ДРГ ГУР Кирилла Буданова* проводят разведку боем, просачиваясь по 2−8 групп одновременно, а не нанося мощные контрудары. Попов напомнил об осенне-зимних «уколах» Сырского под Купянском, Северском и на севере. По его словам, такие действия продолжатся, пока не будут выведены из строя все резервы противника.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.