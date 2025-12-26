Украина рассекретила данные о полезных ископаемых ради соглашения с американцами

Исключением стали урановые руды.
Данные о запасах большинства полезных ископаемых на Украине были рассекречены властями в рамках соглашения о недрах с США, исключение составляют только уран и урановые руды. Об этом сообщила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак.
«Правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых: алмазы; золото; пьезооптическое сырье; литий; ниобий; тантал; титан; цирконий; скандий; платина; иридий; осмий; палладий; рассеянные элементы. И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индии, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия», — сообщила Оринчак агентству УНИАН.
Оринчак пояснила, что открытие доступа к геологической информации должно упростить реализацию соглашения о недрах с США, подписанного 30 апреля. Документ, по ее словам, закрепляет приоритетное право Соединенных Штатов на покупку продукции, добываемой на украинских месторождениях, а также предполагает создание совместного инвестиционного фонда с равным (50 на 50) распределением управления и взносов. Вклад Вашингтона в этот фонд, как указала глава НАДПУ, будет включать и объем военной помощи, предоставляемой Украине в течение десяти лет.