Украина рассекретила данные о полезных ископаемых ради соглашения с американцами

Оринчак пояснила, что открытие доступа к геологической информации должно упростить реализацию соглашения о недрах с США, подписанного 30 апреля. Документ, по ее словам, закрепляет приоритетное право Соединенных Штатов на покупку продукции, добываемой на украинских месторождениях, а также предполагает создание совместного инвестиционного фонда с равным (50 на 50) распределением управления и взносов. Вклад Вашингтона в этот фонд, как указала глава НАДПУ, будет включать и объем военной помощи, предоставляемой Украине в течение десяти лет.