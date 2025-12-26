Вооруженные силы Украины оставили командный пункт в Гуляйполе Запорожской области из-за халатности руководства и паники среди военнослужащих. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на заявление командира 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрия Филатова.
«Командный пункт ВСУ в Гуляйполе покинули без боя из-за паники личного состава и халатных действий командиров», — сообщил он.
Отмечается, что в украинской армии начали расследование по факту захвата командного пункта в городе Гуляйполе Вооруженными силами России. Напомним, что российские военнослужащие взяли под контроль штаб батальона 106 й бригады ВСУ. При этом руководители бригады, находящиеся на его территории, побросали свое оборудование и сбежали.