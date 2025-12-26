В ВСУ признались, что военные бросили командный пункт в Гуляйполе из-за паники

Отмечается, что в украинской армии начали расследование по факту захвата командного пункта в городе Гуляйполе Вооруженными силами России. Напомним, что российские военнослужащие взяли под контроль штаб батальона 106 й бригады ВСУ. При этом руководители бригады, находящиеся на его территории, побросали свое оборудование и сбежали.