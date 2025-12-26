Ричмонд
Евросоюз готов согласовать гарантии безопасности для Украины в январе

Европейские партнёры планируют завершить согласование гарантий безопасности для Украины в январе 2026 года. Президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает, чтобы страны «коалиции желающих» в следующем месяце завершили проработку деталей поддержки Украины после прекращения огня. Об этом сообщил представитель Елисейского дворца изданию Euractiv.

Источник: Life.ru

«Украинцы, европейцы и американцы согласны, и мы считаем, что теперь очередь за Россией — дать чёткий ответ», — добавил источник.

По его словам, в рамках гарантий стороны согласуют конкретные процедуры и порядок действий. Это даст Киеву «чёткое» понимание, как будет выглядеть долгосрочная поддержка.

«Десятки стран во главе с Францией и Великобританией несколько месяцев работали над гарантиями безопасности, включающими развёртывание западных войск на Украине, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое. Некоторые гарантии, особенно предоставляемые США, всё ещё обсуждаются», — говорится в публикации.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности, часть положений которых останется закрытой. Он также упомянул о «рамочном договоре» между Киевом, европейцами и Вашингтоном.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

