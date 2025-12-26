Евросоюз готов согласовать гарантии безопасности для Украины в январе

«Десятки стран во главе с Францией и Великобританией несколько месяцев работали над гарантиями безопасности, включающими развёртывание западных войск на Украине, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое. Некоторые гарантии, особенно предоставляемые США, всё ещё обсуждаются», — говорится в публикации.