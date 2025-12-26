Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Чехии обсудил с Трампом войну, миграцию и ситуацию в Европе

Андрей Бабиш сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который был посвящён войне, миграции и делам в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы войны, миграции и ситуации в Европе, сообщил глава чешского правительства.

По словам Бабиша, телефонный разговор состоялся в пятницу и продолжался продолжительное время. «Мне позвонил президент США, мы с ним долго говорили о войне, о миграции, о Европе, о V4, а также о нашем посещении Белого дома 7 марта 2019 года», — сказал премьер в видеосообщении, опубликованном в соцсетях.

Он отметил, что разговор готовился несколько дней, однако до последнего момента он сомневался, что беседа состоится. Неделей ранее Дональд Трамп публично поздравил Бабиша с назначением на пост премьер-министра Чехии, выразив уверенность в успешном сотрудничестве, в том числе в сфере обороны, энергетики и миграционной политики.

Андрей Бабиш ранее уже занимал пост главы правительства Чехии с 2017 по 2021 год и вновь вернулся к руководству кабинетом министров в этом году.

Ранее сообщалось, что партия «Свобода и прямая демократия» ограничила публичные выступления министра обороны Яромира Зуны по вопросам поддержки Киева, переадресовав подобные заявления премьер-министру страны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше