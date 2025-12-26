Премьер Чехии обсудил с Трампом войну, миграцию и ситуацию в Европе

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы войны, миграции и ситуации в Европе, сообщил глава чешского правительства.
По словам Бабиша, телефонный разговор состоялся в пятницу и продолжался продолжительное время. «Мне позвонил президент США, мы с ним долго говорили о войне, о миграции, о Европе, о V4, а также о нашем посещении Белого дома 7 марта 2019 года», — сказал премьер в видеосообщении, опубликованном в соцсетях.
Он отметил, что разговор готовился несколько дней, однако до последнего момента он сомневался, что беседа состоится. Неделей ранее Дональд Трамп публично поздравил Бабиша с назначением на пост премьер-министра Чехии, выразив уверенность в успешном сотрудничестве, в том числе в сфере обороны, энергетики и миграционной политики.
Андрей Бабиш ранее уже занимал пост главы правительства Чехии с 2017 по 2021 год и вновь вернулся к руководству кабинетом министров в этом году.
Ранее сообщалось, что партия «Свобода и прямая демократия» ограничила публичные выступления министра обороны Яромира Зуны по вопросам поддержки Киева, переадресовав подобные заявления премьер-министру страны.