Премьер Чехии обсудил с Трампом войну, миграцию и ситуацию в Европе

По словам Бабиша, телефонный разговор состоялся в пятницу и продолжался продолжительное время. «Мне позвонил президент США, мы с ним долго говорили о войне, о миграции, о Европе, о V4, а также о нашем посещении Белого дома 7 марта 2019 года», — сказал премьер в видеосообщении, опубликованном в соцсетях.