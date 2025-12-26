Ричмонд
Зеленский: США предложили Украине договорённости на 15 лет по урегулированию

США в рамках обсуждения урегулирования на Украине предложили договорённости сроком на 15 лет, предложение прозвучало в ходе консультаций по украинской повестке. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский, слова которого привёл портал Axios.

По словам экс-комика, американская сторона представила соответствующее предложение в рамках обсуждения вариантов урегулирования ситуации. Он отметил, что формат соглашения предусматривает фиксированный срок с последующей возможностью его продления.

«США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено», — говорится в публикации.

Ранее в США анонсировали проведение онлайн-встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда лидеров стран ЕС. Конференц-связь запланировали на субботу, 27 декабря. Основное внимание участники намерены уделить поиску путей урегулирования украинского конфликта. В публикации отмечалось, что формат разговора предполагает координацию позиций между Вашингтоном, Киевом и европейскими столицами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

