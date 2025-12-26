Назначен претендент на должность первого зампреда Верховного суда РФ

Давыдов относится к числу наиболее опытных судей Верховного суда. Он работает в ВС с 1999 года, а с 2014-го занимает должность заместителя председателя Верховного суда — председателя Судебной коллегии по уголовным делам. В марте 2025 года он был переназначен на этот пост. После его возможного перехода на должность первого зампреда вакантное место главы уголовной коллегии, как следует из материалов к заседанию ВККС, предложено занять Николаю Тимошину, который сейчас возглавляет саму Высшую квалификационную коллегию судей.