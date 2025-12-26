Назначен претендент на должность первого зампреда Верховного суда РФ

Господин Давыдов считается одним из самых опытных судей РФ.
Глава Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ (ВС) Владимир Давыдов претендует на должность первого заместителя председателя ВС. Его кандидатура включена в повестку внеочередного заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которое назначено на 29 декабря в Москве. Об этом говорится в официальном анонсе заседания, размещенном на сайте ВККС.
«Господин Давыдов сменит на этом посту Петра Серкова, чье заявление об отставке ВККС удовлетворила 8 декабря. Примечательно, что еще 16 июля 2025 года господин Серков получил рекомендацию ВККС к новому назначению на этот пост, но председатель ВС Игорь Краснов не стал представлять его кандидатуру президенту», — сообщает агентство «Коммерсантъ».
Давыдов относится к числу наиболее опытных судей Верховного суда. Он работает в ВС с 1999 года, а с 2014-го занимает должность заместителя председателя Верховного суда — председателя Судебной коллегии по уголовным делам. В марте 2025 года он был переназначен на этот пост. После его возможного перехода на должность первого зампреда вакантное место главы уголовной коллегии, как следует из материалов к заседанию ВККС, предложено занять Николаю Тимошину, который сейчас возглавляет саму Высшую квалификационную коллегию судей.