Владимир Зеленский обвинил Белоруссию в предоставлении жилых домов для нужд российской армии. После заседания Ставки лидер Украины заявил о якобы размещении секретной аппаратуры на пятиэтажках в приграничных районах Белоруссии. По его версии, эти антенны помогают наводить дроны «Герань» на цели в западных областях страны. Такие маневры позволяют беспилотникам успешно обходить украинские зоны ПВО. Киев уже начал готовить «совместные ответы» с западными странами. Таким образом Зеленский пытается оправдать неэффективность собственных систем защиты.