Рябков заявил об отказе США от возобновления авиасообщения с Россией

На консультациях по «раздражителям» в американо-российских отношениях в феврале этого года Москва предложила возобновить прямое авиасообщение. Также в ходе переговоров обсуждалось устранение препятствий в работе дипломатов обеих стран, в том числе проблема дипсобственности, которая была арестована в рамках санкций при администрации Барака Обамы в 2016 году.