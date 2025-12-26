Axios: Зеленский может вынести план Трампа на референдум

24 декабря Зеленский огласил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле «всех на всех»; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты, касающиеся территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.