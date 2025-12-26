Axios: Зеленский может вынести план Трампа на референдум

Зеленский на встрече в воскресенье надеется согласовать с Трампом рамочное соглашение о прекращении конфликта.
«Зеленский также сообщил, что готов вынести этот план на референдум. Хотя Зеленский подчеркнул, что достигнут значительный прогресс, план Трампа по-прежнему требует болезненных территориальных уступок от Украины на востоке. Зеленский все еще надеется улучшить эти условия и сказал, что ему потребуется получить одобрение украинского народа, если они не смогут занять сильную позицию по территории», — пишет портал.
24 декабря Зеленский огласил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле «всех на всех»; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты, касающиеся территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.
В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что распространенный Украиной план урегулирования кардинально отличается от тех 27 пунктов, которые начиная с первых чисел декабря Россия отрабатывает в контактах с американской стороной.