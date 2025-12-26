«Жалеть никого не будут»: Зеленский бросит молодняк в окопы в 2026-м

«В самом украинском бюджете денег до февраля. Существует острая проблема с пехотой. Очевидно, что Зеленскому надо принимать решения, которые “укрепят уверенность спонсоров войны в успехе и способности к сопротивлению”. А это — только снижение мобилизационного возраста. Спонсоры требуют — до 20 лет. Зеленский планирует — до 23 лет», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.