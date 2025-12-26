Кандидатуру Давыдова рассмотрят на пост первого зампреда Верховного суда

Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года, с 2014 года занимает пост заместителя председателя ВС и возглавляет уголовную коллегию. В последний раз он был переназначен на эту должность в марте 2025 года. Конкурс на пост первого заместителя председателя Верховного суда был объявлен после отставки Петра Серкова, заявление которого ВККС удовлетворила 8 декабря.