Кандидатуру Давыдова рассмотрят на пост первого зампреда Верховного суда

Коллегия судей рассмотрит заявление Владимира Давыдова о рекомендации на пост первого заместителя председателя Верховного суда РФ.

Источник: Аргументы и факты

Высшая квалификационная коллегия судей России 29 декабря планирует подключить к повестке внеочередного заседания вопрос о рекомендации Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя Верховного суда РФ.

Как следует из материалов ВККС, будет рассмотрено заявление заместителя председателя Верховного суда — председателя Судебной коллегии по уголовным делам Владимира Давыдова о рекомендации кандидатом на эту должность в рамках объявленного конкурса.

В повестке заседания также указано, что коллегия рассмотрит заявление главы ВККС Николая Тимошина о рекомендации на пост заместителя председателя Верховного суда — председателя Судебной коллегии по уголовным делам. Освобождение этой должности ожидается в случае назначения Давыдова.

Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года, с 2014 года занимает пост заместителя председателя ВС и возглавляет уголовную коллегию. В последний раз он был переназначен на эту должность в марте 2025 года. Конкурс на пост первого заместителя председателя Верховного суда был объявлен после отставки Петра Серкова, заявление которого ВККС удовлетворила 8 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в укрепление законности и многолетнюю работу.

