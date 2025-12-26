Франция вводит тюремное наказание за превышение скорости и штраф более 3 тыс. евро

В 2024 году Служба безопасности дорожного движения зафиксировала 63 217 нарушений скорости «выше или равной 50 км/ч», что на 69% больше по сравнению с 2017 годом. У водителей, которые превышают скорость, также будут конфискованы транспортные средства и приостановлены права сроком на три года. Им будет запрещено «управлять определенными наземными транспортными средствами» на пять и более лет, и они должны будут проходить курс повышения осведомленности о безопасности дорожного движения, уточнили чиновники. -0-