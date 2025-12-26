Владимир Путин вошел в пятерку самых упоминаемых людей во французских СМИ

Президент России Владимир Путин вошел в топ-5 людей, которые чаще всего упоминались во французских средствах массовой информации в 2025 году. Об этом сообщает издание Ouest-France.
Отмечается, что в составленном рейтинге Путин занял четвертое место. Согласно источнику, за текущий год российский лидер поднялся в этом топе на шесть позиций.
При этом первое место в списке занял президент США Дональд Трамп. Второе место занял лидер Франции Эммануэль Макрон, а на третьем оказался французский политик и бывший премьер-министр страны Франсуа Байру.
В топ также вошли глава киевского режима Владимир Зеленский, французский политик Марин Ле Пен, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и американский миллиардер Илон Маск, заняв места с седьмого по одиннадцатое.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей Европы. Как писало издание Politico, президент России остается единственным человеком, которого никто на континенте не может игнорировать.