СМИ: в США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за снегопада

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,6 тыс. рейсов были отменены 26 декабря в Соединенных Штатах из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg и данные специализированного портала FlightAware.
По информации агентства, международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорты Ла-Гуардия и Ньюарк, находящиеся в Нью-Йорке, сильно пострадали от сбоев. Ожидалось выпадение до 23 см снега в этих районах.
Отмечается, что более 19 тыс. рейсов были задержаны. Также задержки и отмены наблюдались в аэропортах Бостона, Детройта и Филадельфии. -0-