Трамп сообщил, что ждет Зеленского

«Ко мне приедет Зеленский», — сказал Трамп в интервью Politico.
Президент США также отметил, что ждет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Приедет Биби. Они все приедут», — заявил Трамп.
