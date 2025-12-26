Ричмонд
Трамп сообщил, что ждет Зеленского

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Владимира Зеленского, но при этом не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча.

Источник: AP 2024

«Ко мне приедет Зеленский», — сказал Трамп в интервью Politico.

Президент США также отметил, что ждет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Приедет Биби. Они все приедут», — заявил Трамп.

