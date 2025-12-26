Турция назвала незаконным признание Израилем Сомалиленда

Турецкий представитель охарактеризовал действия израильских властей как безответственные. По его словам, подобное решение представляет собой вмешательство во внутренние дела Сомали. Дуран подчеркнул, что такая инициатива способна подорвать хрупкую стабильность в районе Африканского Рога, и призвал международное сообщество дать ей единый отпор. Он также подтвердил неизменную поддержку Турцией братского государства Сомали.
Данное заявление последовало за подписанием совместной декларации премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи. Согласно документу, Израиль признаёт Республику Сомалиленд суверенным государством, что предполагает установление полноценных дипломатических отношений, включая обмен послами.
Сомалиленд, объявивший о своей независимости от Сомали в 1991 году, до настоящего времени не получил широкого признания на международной арене.
Напомним, ранее Израиль официально признал независимость Республики Сомалиленд. Совместная декларация о взаимном признании была подписана Нетаньяху, главой израильского МИД Гидеоном Сааром и президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи. В заявлении израильского правительства подчёркивается, что этот шаг совершён в духе так называемых Соглашений Авраама, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.