Турция назвала незаконным признание Израилем Сомалиленда

Турция выразила резкое несогласие с решением Израиля признать независимость Сомалиленда, расценив этот шаг как противоправный и угрожающий безопасности в регионе. Соответствующее заявление сделал официальный представитель администрации президента Турции Бурханеттин Дуран на своей странице в соцсети X.

Источник: Life.ru

Турецкий представитель охарактеризовал действия израильских властей как безответственные. По его словам, подобное решение представляет собой вмешательство во внутренние дела Сомали. Дуран подчеркнул, что такая инициатива способна подорвать хрупкую стабильность в районе Африканского Рога, и призвал международное сообщество дать ей единый отпор. Он также подтвердил неизменную поддержку Турцией братского государства Сомали.

Данное заявление последовало за подписанием совместной декларации премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи. Согласно документу, Израиль признаёт Республику Сомалиленд суверенным государством, что предполагает установление полноценных дипломатических отношений, включая обмен послами.

Сомалиленд, объявивший о своей независимости от Сомали в 1991 году, до настоящего времени не получил широкого признания на международной арене.

Напомним, ранее Израиль официально признал независимость Республики Сомалиленд. Совместная декларация о взаимном признании была подписана Нетаньяху, главой израильского МИД Гидеоном Сааром и президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи. В заявлении израильского правительства подчёркивается, что этот шаг совершён в духе так называемых Соглашений Авраама, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

