Источник уточнил, что, по данным украинских ресурсов, 75-й батальон 102-й бригады после реформы формально включили в состав 106-й бригады территориальной обороны. При этом, как отмечается, командир 225-го штурмового полка Олег Ширяев ранее заявлял, что его подразделение якобы отразило все атаки под Гуляйполем. В силовых структурах считают, что 102-я бригада могла не знать об отходе смежных подразделений и не получить соответствующих сообщений.