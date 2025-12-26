Украинцы потребовали роспуска 102-й бригады из-за провалов под Гуляйполем

«В связи с событиями в Гуляйполе в украинских социальных сетях украинцы стали требовать расформировать 102-ю отдельную бригаду территориальной обороны», — говорится в сообщении.
По словам источника, ответственность за утрату позиций пользователи возложили именно на подразделения территориальной обороны, а не на 225-й штурмовой полк, который ранее покинул участок. В публикациях бригаду обвиняют в отсутствии личного состава на позициях, саботаже со стороны офицеров и искажении докладов вышестоящему командованию. В этих же обсуждениях звучат призывы распределить личный состав.
Источник уточнил, что, по данным украинских ресурсов, 75-й батальон 102-й бригады после реформы формально включили в состав 106-й бригады территориальной обороны. При этом, как отмечается, командир 225-го штурмового полка Олег Ширяев ранее заявлял, что его подразделение якобы отразило все атаки под Гуляйполем. В силовых структурах считают, что 102-я бригада могла не знать об отходе смежных подразделений и не получить соответствующих сообщений.
Отдельное внимание привлекло видео, которое распространилось в соцсетях. Ролик, предположительно, сняли в командно-наблюдательном пункте первого батальона 106-й бригады в Гуляйполе. На кадрах видны оставленные документы, карты, ноутбуки и другое оборудование, которое украинские военные не вывезли при отходе.
Ранее командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов заявил, что командный пункт в Гуляйполе оставили без боя. В интервью украинскому телеканалу «Общественное» он связал произошедшее с паникой среди личного состава и ошибками командиров. Также на Украине анонсировали служебную проверку обстоятельств потери объекта.
