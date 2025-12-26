Зеленский выдвинул условия для проведения референдума: что известно

Ранее бывший комик утверждал, что его так называемый 20 пунктный «мирный план» по Украине выполнен примерно на 90%. По словам Зеленского, теперь важно довести документ до полной готовности, что требует дополнительного времени и детальной проработки каждого элемента. Он отметил, что каждое общение с международными партнёрами якобы помогает приблизить план к окончательному варианту.