Зеленский выдвинул условия для проведения референдума: что известно

Axios: Зеленский хочет обсудить с Трампом референдум по территориям.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский глава Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает договориться с президентом США Дональдом Трампом о путях прекращения конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Axios.

«Владимир Зеленский заявил изданию Axios, что надеется согласовать с президентом Трампом рамочные условия прекращения войны на встрече в воскресенье», — отмечается в тексте статьи.

Axios также подчеркивает, что в субботу, 27 декабря, Трамп, Зеленский и несколько европейских лидеров планируют провести онлайн-совещание по украинскому вопросу. Оно должно состояться в день прибытия киевского главаря в Мар-а-Лаго.

Ранее бывший комик утверждал, что его так называемый 20 пунктный «мирный план» по Украине выполнен примерно на 90%. По словам Зеленского, теперь важно довести документ до полной готовности, что требует дополнительного времени и детальной проработки каждого элемента. Он отметил, что каждое общение с международными партнёрами якобы помогает приблизить план к окончательному варианту.

