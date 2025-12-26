Трамп заявил, что предложения Зеленского ничего не значат без его одобрения

Президент США Дональд Трамп заявил, что любые предложения президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не будут иметь силы без его личного одобрения.
В интервью изданию Politico Трамп отметил, что у Зеленского «ничего нет, пока я это не одобрю», выразив при этом уверенность в возможности продуктивной встречи в ближайшие выходные.
Напомним, что Украина обнародовала сведения о полезных ископаемых в рамках договорённости с США о недрах. Как заявила исполнительный директор Национального агентства по вопросам обнаружения, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых (НАДПУ) Ксения Оринчак, правительство Украины совместно со Службой безопасности Украины сняли гриф секретности с данных по ключевым группам минеральных ресурсов в соответствии с соглашением с Соединёнными Штатами..
Ранее сообщалось, что в США раскрыли тайный график гарантий безопасности.
