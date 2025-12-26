Трамп заявил, что предложения Зеленского ничего не значат без его одобрения

Напомним, что Украина обнародовала сведения о полезных ископаемых в рамках договорённости с США о недрах. Как заявила исполнительный директор Национального агентства по вопросам обнаружения, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых (НАДПУ) Ксения Оринчак, правительство Украины совместно со Службой безопасности Украины сняли гриф секретности с данных по ключевым группам минеральных ресурсов в соответствии с соглашением с Соединёнными Штатами..