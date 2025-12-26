Ричмонд
Дэвис заявил об упущениях в мирном плане Зеленского

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в мирном плане Владимира Зеленского существуют серьёзные пробелы.

Источник: Аргументы и факты

В мирном плане, предложенном Владимиром Зеленским, присутствуют существенные пробелы, на которые указал отставной подполковник вооружённых сил США Дэниел Дэвис. По его мнению, документ не охватывает ряд принципиально важных вопросов, напрямую влияющих на перспективы урегулирования конфликта.

В частности, в плане отсутствуют положения о возможном нейтральном статусе Украины и её неучастии в НАТО. Также не затрагивается вопрос будущего статуса страны после окончания боевых действий, что оставляет неопределённость в отношении политического и международного устройства государства.

Кроме того, не рассматривается тема внесения конституционных изменений, направленных на защиту русского языка и свободы вероисповедания на территории Украины. Дэвис подчеркнул, что обсуждение этих упущений фактически игнорируется западными странами.

Ранее Зеленский заявил, что США предложили заключить договоренность на 15 лет в рамках инициатив по урегулированию украинского конфликта.

