Трамп заявил, что экономика России находится в очень тяжёлом состоянии

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России переживает тяжёлые времена, однако не предоставил конкретных доказательств или данных в поддержку своего утверждения.

В интервью изданию Politico он ограничился формулировкой: «Их экономика в тяжёлом состоянии, в очень тяжёлом состоянии».

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что любые предложения президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не будут иметь силы без его личного одобрения.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли тайный график гарантий безопасности.

