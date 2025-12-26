Химическая промышленность ФРГ и ЕС может столкнуться с дальнейшим закрытием предприятий из-за низкого спроса

По информации издания, ситуация в отрасли ухудшилась с лета. В период с января по октябрь импорт химической продукции из Китая в Европу увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным Евростата, объем импорта достиг 47 млрд евро. Однако продукция химпрома все чаще поступает в ЕС не только из Азии, указывает газета. Импорт из США также резко вырос. К октябрю американские производители химической продукции поставили в Европу товаров на сумму 78 млрд евро — примерно на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. «Усиление конкурентного давления приводит к сокращению объемов продаж. Кроме того, отечественные поставщики вынуждены снижать цены, поскольку китайские конкуренты также снижают цены», — отметил соруководитель отдела химических исследований независимой европейской компании, предоставляющей финансовые услуги, Kepler Cheuvreux Мартин Рeдигер.