Мишустин утвердил новую программу безопасности полётов по стандартам ИКАО

Ранее Life.ru сообщал, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС поднялись в воздух над нейтральными водами Северной Атлантики. Полёт прошёл над Баренцевым и Норвежским морями и длился свыше семи часов. За безопасностью миссии следили истребители Су-33 ВМФ России. По информации ведомства, такие полёты проводятся регулярно в различных регионах — от Арктики до Балтийского и Чёрного морей — строго в рамках международного права.