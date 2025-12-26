Мишустин утвердил новую программу безопасности полётов по стандартам ИКАО

«Утвердить прилагаемые программу безопасности полётов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации», — говорится в распоряжении.
Одна из ключевых целей документа — достичь и поддерживать уровень безопасности, соответствующий стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и лучшим мировым практикам.
Ранее Life.ru сообщал, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС поднялись в воздух над нейтральными водами Северной Атлантики. Полёт прошёл над Баренцевым и Норвежским морями и длился свыше семи часов. За безопасностью миссии следили истребители Су-33 ВМФ России. По информации ведомства, такие полёты проводятся регулярно в различных регионах — от Арктики до Балтийского и Чёрного морей — строго в рамках международного права.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.