Мишустин утвердил новую программу безопасности полётов по стандартам ИКАО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую программу безопасности полётов гражданской авиации. Распоряжение опубликовали на официальном портале правовых актов.

Источник: Life.ru

«Утвердить прилагаемые программу безопасности полётов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации», — говорится в распоряжении.

Одна из ключевых целей документа — достичь и поддерживать уровень безопасности, соответствующий стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и лучшим мировым практикам.

Ранее Life.ru сообщал, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС поднялись в воздух над нейтральными водами Северной Атлантики. Полёт прошёл над Баренцевым и Норвежским морями и длился свыше семи часов. За безопасностью миссии следили истребители Су-33 ВМФ России. По информации ведомства, такие полёты проводятся регулярно в различных регионах — от Арктики до Балтийского и Чёрного морей — строго в рамках международного права.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

