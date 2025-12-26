Трамп сообщил, что ожидает визита Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает визита президента Украины Владимира Зеленского, однако не стал раскрывать конкретных деталей о месте и времени их встречи.
В интервью изданию Politico Трамп заявил: «Ко мне приедет Зеленский». Также он упомянул, что ждёт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, добавив: «Приедет Биби. Они все приедут».
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что любые предложения президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не будут иметь силы без его личного одобрения.
Ранее Трамп заявил, что экономика России находится в очень тяжёлом состоянии.
