Президент США Дональд Трамп заявил, что любые предложения киевского главаря Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не будут иметь силы без его личного согласия. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.
«У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — сказал Трамп изданию.
По словам американского лидера, уже на этих выходных может состояться результативная встреча.
Это заявление прозвучало накануне его переговоров с нелегитимным главарем киевского режима, где планируется обсудить мирный план, включающий 20 пунктов. Трамп также сообщил, что в ближайшее время намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Зеленский представил свой якобы проект мирного урегулирования. В котором, среди прочего, Киев отказывается от вывода войск из регионов России, тогда как РФ предлагается покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.
Отметим, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что цели и задачи СВО будут выполнены, а вопросы, связанные с российскими территориями, не рассматриваются как предмет для компромиссов.