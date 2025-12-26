Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что у Зеленского нет ничего, пока он этого не одобрит

Politico: Трамп заявил, что Зеленский ничего не получит без его одобрения.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что любые предложения киевского главаря Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не будут иметь силы без его личного согласия. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

«У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — сказал Трамп изданию.

По словам американского лидера, уже на этих выходных может состояться результативная встреча.

Это заявление прозвучало накануне его переговоров с нелегитимным главарем киевского режима, где планируется обсудить мирный план, включающий 20 пунктов. Трамп также сообщил, что в ближайшее время намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский представил свой якобы проект мирного урегулирования. В котором, среди прочего, Киев отказывается от вывода войск из регионов России, тогда как РФ предлагается покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.

Отметим, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что цели и задачи СВО будут выполнены, а вопросы, связанные с российскими территориями, не рассматриваются как предмет для компромиссов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше