Трамп назвал авиаудар США в Нигерии «рождественским подарком»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные планировали нанести удар по целям террористической группировки ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Нигерии ранее, но по его предложению операция была перенесена на Рождество, став таким образом «подарком».