Трамп назвал авиаудар США в Нигерии «рождественским подарком»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные планировали нанести удар по целям террористической группировки ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Нигерии ранее, но по его предложению операция была перенесена на Рождество, став таким образом «подарком».

В ночь на пятницу США осуществили авиаудар по позициям террористов в северо-западной части страны.

В интервью изданию Politico Трамп пояснил: «Они собирались сделать это раньше… А я сказал: “Нет, давайте сделаем им рождественский подарок”».

Ранее Трамп сообщил, что ожидает визита Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.

