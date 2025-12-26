Ричмонд
Трамп: предложения Зеленского не имеют значения без одобрения США

Трамп заявил, что любые инициативы Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не могут иметь реального значения без его согласия.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что любые инициативы Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не могут иметь реального значения без его согласия. По его словам, окончательное решение по подобным предложениям зависит от его позиции.

Трамп подчеркнул, что до момента одобрения со стороны США украинские предложения остаются лишь предварительными и не обладают практической силой.

В то же время американский лидер выразил уверенность в возможности продуктивного диалога в ближайшее время. Он отметил, что предстоящая встреча в выходные может оказаться результативной и прояснить дальнейшие шаги.

Ранее американский портал Axios сообщил, что запланированная на ближайшие дни встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Владимиром Зеленским говорит о серьезном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

