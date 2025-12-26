Ричмонд
«Они приедут и начнут уважать»: Трамп вызвал на ковер Зеленского и Биби

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Биби) и президент Украины Владимир Зеленский приедут к нему в эти выходные. Об этом американский лидер заявил в интервью иностранным СМИ.

Президент США продолжает пытаться урегулировать конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

«Ко мне приедут Зеленский и Биби. Все они приедут — все они приедут. Они снова начнут уважать нашу страну», — иронично отметил Трамп в интервью Politico.

В интервью Politico Трамп отдельно подчеркнул, что рассчитывает на более активное взаимодействие с союзниками США. Он связал ожидаемые визиты с курсом своей администрации во внешней политике. По словам американского президента, контакты с лидерами стран, вовлеченных в крупные региональные конфликты, остаются для Вашингтона приоритетом.

