«Они приедут и начнут уважать»: Трамп вызвал на ковер Зеленского и Биби

В интервью Politico Трамп отдельно подчеркнул, что рассчитывает на более активное взаимодействие с союзниками США. Он связал ожидаемые визиты с курсом своей администрации во внешней политике. По словам американского президента, контакты с лидерами стран, вовлеченных в крупные региональные конфликты, остаются для Вашингтона приоритетом.