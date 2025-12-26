Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшее время

«Трамп добавил, что планирует провести разговор с Путиным “скоро, как бы мне этого ни хотелось”, — уточняется в публикации.
Подробностей о теме и сроках беседы республиканец не предоставил.
Ранее Путин направил Трампу поздравление с Рождеством. Однако 25 декабря в Кремле заявили, что телефонного разговора между президентами пока не запланировано. Напомним, 27 декабря состоится онлайн-конференция с участием Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров. Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.
