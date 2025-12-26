Ричмонд
Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Politico.

Источник: Life.ru

«Трамп добавил, что планирует провести разговор с Путиным “скоро, как бы мне этого ни хотелось”, — уточняется в публикации.

Подробностей о теме и сроках беседы республиканец не предоставил.

Ранее Путин направил Трампу поздравление с Рождеством. Однако 25 декабря в Кремле заявили, что телефонного разговора между президентами пока не запланировано. Напомним, 27 декабря состоится онлайн-конференция с участием Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров. Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

