Филиппо раскритиковал идею отправить военных на Украину под флагом ЕС

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал инициативу отправить военный контингент под европейским флагом на Украину.
«Это просто возмутительно! Очевидно, это способ навязать идею о “европейской армии”», — указал Флориан Филиппо в соцсети.
Он добавил, что военным Франции «совершенно нечего делать на Украине», и они «никогда не будут носить синюю тряпку со звездами на своей форме».
Отметим, ранее глава Европейской народной партии Манфред Вебер призвал отправить военных на Украину под европейским флагом.