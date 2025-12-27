Трамп сообщил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что вскоре намерен провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
— Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным «скоро, как бы мне этого ни хотелось», — говорится в статье издания Politico.
В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп созванивались 16 октября. Об этом 16 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что после этого лидеры двух стран не созванивались.
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Рождеством телеграммой, 25 декабря сообщил Дмитрий Песков.
21 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у Кремля в планах направить поздравления Дональду Трампу по случаю Нового года и Рождества. 19 декабря госсекретарь США Марко Рубио передал главе МИД России Сергею Лаврову поздравление с Рождеством.
18 декабря сообщалось, что Дональду Трампу через его спецпосланника Стива Уиткоффа передали ящик красной икры из Хабаровского края. Уиткофф попробовал икру в столичном ресторане «Савва» перед встречей с Владимиром Путиным.