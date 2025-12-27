Зеленский допустил референдум по плану Трампа по Украине

Ранее Зеленский заявлял, что обсуждал с американской стороной собственный план из 20 пунктов. Документ затрагивает вопросы численности ВСУ в мирное время, безъядерного статуса Украины, гарантий безопасности и сроков вступления в ЕС. В нём также поднимаются темы судоходства по Днепру, обмена пленными и проведения президентских выборов. Пункты, связанные с территориями и Запорожской АЭС, как уточняется, пока не получили согласования.