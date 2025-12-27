Ричмонд
Зеленский допустил референдум по плану Трампа по Украине

Власти Украины могут вынести на референдум план урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом, решение обсуждается в контексте переговоров по Донбассу. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на интервью главаря киевского режима Владимира Зеленского.

«Зеленский также сообщил, что готов вынести этот план на референдум», — пишет издание.

По данным портала, Зеленский рассчитывает в воскресенье согласовать с Трампом рамочные параметры прекращения конфликта. При этом, как отмечается, предложенный американской стороной план предполагает территориальные уступки. Бывший комик намерен попытаться улучшить эти условия на переговорах. Если Киеву не удастся занять более сильную позицию по вопросу Донбасса, Зеленский, по его словам, будет вынужден запросить одобрение украинских граждан.

Ранее Зеленский заявлял, что обсуждал с американской стороной собственный план из 20 пунктов. Документ затрагивает вопросы численности ВСУ в мирное время, безъядерного статуса Украины, гарантий безопасности и сроков вступления в ЕС. В нём также поднимаются темы судоходства по Днепру, обмена пленными и проведения президентских выборов. Пункты, связанные с территориями и Запорожской АЭС, как уточняется, пока не получили согласования.

В Москве обратили внимание на расхождения между подходами сторон. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что план, распространённый Киевом, существенно отличается от предложений, которые Россия обсуждает с США с начала декабря.

Ранее сообщалось, что США в ходе консультаций по украинскому урегулированию предложили Киеву договорённости сроком на 15 лет. Об этом заявлял Владимир Зеленский По его утверждению, американская сторона представила формат соглашения с фиксированным периодом действия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

