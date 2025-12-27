Трамп: Любые предложения Зеленского не имеют значения без одобрения США

Трамп подчеркнул, что у Зеленского не может быть самостоятельной позиции по урегулированию конфликта без его одобрения. Он также добавил, что намерен сначала ознакомиться с предложениями украинской стороны. При этом президент США выразил оптимизм относительно предстоящих контактов. Американский лидер допустил, что встреча, запланированная на эти выходные, имеет все шансы стать конструктивной и привести к прогрессу.