Трамп: Любые предложения Зеленского не имеют значения без одобрения США

Президент США Дональд Трамп высказался о возможных переговорах с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, любые мирные предложения, которые представит экс-комик, будут незначимы, пока он сам их не поддержит. Об этом республиканец сообщил в интервью изданию Politico.

Источник: Life.ru

«У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — заявил хозяин Белого дома.

Трамп подчеркнул, что у Зеленского не может быть самостоятельной позиции по урегулированию конфликта без его одобрения. Он также добавил, что намерен сначала ознакомиться с предложениями украинской стороны. При этом президент США выразил оптимизм относительно предстоящих контактов. Американский лидер допустил, что встреча, запланированная на эти выходные, имеет все шансы стать конструктивной и привести к прогрессу.

Ранее Life.ru писал, что в субботу, 27 декабря, запланирована онлайн-конференция с участием президента США Дональда Трампа, Зеленского и ряда европейских лидеров. Основной темой обсуждения станет поиск путей урегулирования украинского конфликта. Также сообщалось, что Зеленский предлагал Трампу лично посетить Украину для обсуждения мирного плана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

