Трамп: Любые предложения Зеленского не имеют значения без одобрения США

«У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — заявил хозяин Белого дома.
Трамп подчеркнул, что у Зеленского не может быть самостоятельной позиции по урегулированию конфликта без его одобрения. Он также добавил, что намерен сначала ознакомиться с предложениями украинской стороны. При этом президент США выразил оптимизм относительно предстоящих контактов. Американский лидер допустил, что встреча, запланированная на эти выходные, имеет все шансы стать конструктивной и привести к прогрессу.
Ранее Life.ru писал, что в субботу, 27 декабря, запланирована онлайн-конференция с участием президента США Дональда Трампа, Зеленского и ряда европейских лидеров. Основной темой обсуждения станет поиск путей урегулирования украинского конфликта. Также сообщалось, что Зеленский предлагал Трампу лично посетить Украину для обсуждения мирного плана.
