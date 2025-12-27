В Китае открылось движение по самому длинному в мире скоростному автомобильному тоннелю

Тоннель находится на запущенной в тот же день скоростной автомагистрали G0711 Урумчи — Юйли — важной транспортной артерии протяженностью более 324 км, соединяющей городские агломерации на севере и юге Синьцзяна. Ее строительство длилось пять лет, инвестиции в проект составили 46,7 млрд юаней ($6,63 млрд по текущему курсу ЦБ Китая).