В Китае открылось движение по самому длинному в мире скоростному автомобильному тоннелю

Он находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и позволяет сократить время в пути через горную местность с нескольких часов до 20 минут.

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая официально открыли на северо-западе страны движение по автомобильному тоннелю «Тяньшань Шэнли» протяженностью более 22 км. Об этом сообщает Синьхуа.

По утверждению китайской стороны, это самый протяженный скоростной автодорожный тоннель в мире. Он находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и позволяет сократить время в пути через горную местность с нескольких часов до 20 минут.

Тоннель находится на запущенной в тот же день скоростной автомагистрали G0711 Урумчи — Юйли — важной транспортной артерии протяженностью более 324 км, соединяющей городские агломерации на севере и юге Синьцзяна. Ее строительство длилось пять лет, инвестиции в проект составили 46,7 млрд юаней ($6,63 млрд по текущему курсу ЦБ Китая).

Как уточняется, максимальный уровень заглубления тоннеля достигает 1,1 км. Он пересекает 16 разломных зон, находясь в регионе с высокой сейсмической активностью и экстремальными погодными условиями. -0-