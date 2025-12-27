Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нардеп Дубинский: Зеленский может снизить мобилизационный возраст до 23 лет

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в феврале 2026 года намерен снизить возраст призыва в Вооружённые силы Украины (ВСУ) до 23 лет. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своих соцсетях.

Источник: Life.ru

По его словам, бюджет Украины испытывает дефицит средств, а армия сталкивается с нехваткой пехоты. Он добавил, что сокращение призывного возраста до 23 лет может привлечь около 320 тысяч граждан и укрепить уверенность зарубежных спонсоров в готовности Украины к сопротивлению.

Напомним, Зеленский ранее заявил, что после подписания мирного соглашения мобилизация может быть частично отменена или продолжена в ограниченном объёме. Он считает, что мобилизацию можно «трансформировать» или проводить частично в случае реализации соглашения. При этом, по мнению экс-комика, военное положение не будет отменено сразу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.