Курская область, 27 декабря.
Армия России продолжает уничтожать украинские подразделения, находящиеся вблизи Курской области. Позиции 103-й бригады Территориальной обороны попали под удар ВКС РФ и артиллерии в районе Павловки. Также наши войска ведут бои за Грабовское.
— Они, к сожалению, закрепились в южной части населённого пункта, и их присутствие там сохраняется, — заявил спикер украинской группировки Объединённых сил Виктор Трегубов.
Российские штурмовики наступают у Андреевки. Здесь же из украинских боевиков 225-го штурмового полка формируют заградотряды, чтобы соседняя 158-я бригада не сбежала со своих позиций.
Суточные потери украинских подразделений в Сумской области и у Курской превысили 110 человек.
Запорожская область, 27 декабря.
Армия России освободила Косовцево. Село было взято бойцами 37-й мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток». Оно находится на западном берегу реки Гайчур. В Министерстве обороны заявили, что занятие этого населённого пункта позволило сформировать плацдарм для дальнейшего наступления.
— Российские подразделения продолжают расширять зону контроля на вражеском берегу Гайчура, постепенно спускаясь на юг — в сторону Гуляйполя. В этом городе уже идут активные бои в застройке, что подтверждают и на той стороне. Потеря Гуляйполя оголит украинские фланги в районе Орехова, где расположен главный укрепрайон ВСУ в Запорожской области, — отметил военный корреспондент Александр Коц.
Военкор Евгений Поддубный утверждает, что Гуляйполе и прилегающие лесополосы находятся под огневым контролем ВС РФ. Также бои уже в Терноватом. О них говорит военный блогер Юрий Подоляка. Возможным это стало как раз после освобождения Косовцева.
— Село это, по сути, плавно перетекает в Терноватое, а потому, с учётом демонстрации флагов в Косовцеве, ясно, что бои уже идут в южных частях Терноватого. Что вместе с нашим заходом в северные окраины того же Терноватого говорит о том, что скоро это село также перейдёт под наш контроль, — пишет Подоляка.
Донецкая Народная Республика, 27 декабря.
ВСУ до сих пор сопротивляются в Димитрове (Мирнограде) хотя боевики находятся в окружении. Группы противника также несут потери в районах населённых пунктов Родинское и Гришино. Продолжается операция по освобождению Константиновки. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщает, что ВС РФ продвигаются в сторону центра с южных и юго-восточных окраин.
— После высвобождения части сил со стороны Красноармейска и Димитрова оживился западный фланг охвата. Зацепились за западные окраины посёлка Бересток, который находится менее чем в километре от города. Массово работают наши операторы БПЛА. Сами вэсэушники признают наше превосходство в воздухе, — рассказал Кукушкин.
Без остановки: войска беспилотных систем уничтожают противника на всех направлениях. Видео © Telegram / Минобороны России.
Переговоры между Трампом и Зеленским.
В воскресенье состоятся переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Журналисты Axios считают, что грядущий диалог отражает прогресс в переговорном процессе, так как ранее американский лидер заявлял, что встреча с главой киевского режима будет только тогда, когда стороны приблизятся к подписанию мирного соглашения. Журналисты отмечают, что большинство пунктов документа уже согласовано.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть проект мирного плана. Сейчас его изучают.
— Переданный Дмитриевым мирный план после встречи в Майами находится на анализе, дальнейшие шаги будут зависеть от решений Владимира Путина, — подчеркнул Песков.