Новости СВО. Российские войска взяли Косовцево, ВСУ отступают по всей Запорожской области, Зеленский срочно летит к Трампу, 27 декабря

— Село это, по сути, плавно перетекает в Терноватое, а потому, с учётом демонстрации флагов в Косовцеве, ясно, что бои уже идут в южных частях Терноватого. Что вместе с нашим заходом в северные окраины того же Терноватого говорит о том, что скоро это село также перейдёт под наш контроль, — пишет Подоляка.