В Греции из-за схода лавины в горах Вардусия погибли четыре человека

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческие спасатели обнаружили тела четырех человек, попавших под снежную лавину в горах Вардусия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Skai.

По данным телеканала, поиски трех альпинистов, которые приехали из Афин и стали подниматься на горный хребет Вардусия, завершились трагически: их нашли без сознания под снегом. С ними также было найдено тело погибшей женщины, которая, по имеющейся информации, являлась спутницей одного из спортсменов.

Связь с тремя альпинистами была потеряна 25 декабря. Сразу же была начата масштабная операция по их поиску, в ходе которой был обнаружен автомобиль альпинистов в районе Афанасиос Диакос, откуда, предположительно, они начали свой путь в горы.

Затем спасатели обнаружили следы пропавших людей, которые исчезли в месте, заваленном лавиной. Для поиска альпинистов под снегом использовались тепловизоры и дроны. С их помощью удалось обнаружить тела трех мужчин и женщины без признаков жизни. -0-