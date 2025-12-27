Ричмонд
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп в обозримом будущем не собирается давать украинскому кризису развиваться без своего участия.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент США заявил изданию Politico, что любое предложение Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеет значения без его одобрения.

«Трамп явно не собирается “отойти в сторону” и дать украинскому кризису развиваться без его участия. Во всяком случае на обозримое время», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор отметил, что американский лидер слишком вовлечен в тему украинского кризиса, чтобы взять и уйти. Трамп «сделал заявку» на ключевую роль в урегулировании и должен ей соответствовать, подчеркнул Пушков.

«Уйти — означает показать, что не справился. Эго Трампа вряд ли такое допустит», — заключил сенатор.

