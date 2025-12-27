В России прокомментировали слова Трампа о предложениях Зеленского

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не намерен отстраняться от участия в украинском кризисе в обозримом будущем.
В своём Telegram-канале Пушков прокомментировал недавнее высказывание Трампа о том, что любые предложения Владимира Зеленского по урегулированию не будут иметь значения без его одобрения. По мнению сенатора, американский лидер слишком глубоко вовлечён в эту тему, чтобы просто уйти, и он сделал «заявку» на ключевую роль в процессе, которую теперь должен оправдать.
Пушков отметил, что для Трампа уход с этой позиции означал бы признание неудачи, чего его самолюбие, скорее всего, не допустит. Таким образом, в ближайшее время он продолжит активно влиять на развитие ситуации вокруг Украины.
Ранее Трамп сообщил, что ожидает визита Зеленского.
