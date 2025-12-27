В России прокомментировали слова Трампа о предложениях Зеленского

В своём Telegram-канале Пушков прокомментировал недавнее высказывание Трампа о том, что любые предложения Владимира Зеленского по урегулированию не будут иметь значения без его одобрения. По мнению сенатора, американский лидер слишком глубоко вовлечён в эту тему, чтобы просто уйти, и он сделал «заявку» на ключевую роль в процессе, которую теперь должен оправдать.