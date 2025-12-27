Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России прокомментировали слова Трампа о предложениях Зеленского

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не намерен отстраняться от участия в украинском кризисе в обозримом будущем.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не намерен отстраняться от участия в украинском кризисе в обозримом будущем.

В своём Telegram-канале Пушков прокомментировал недавнее высказывание Трампа о том, что любые предложения Владимира Зеленского по урегулированию не будут иметь значения без его одобрения. По мнению сенатора, американский лидер слишком глубоко вовлечён в эту тему, чтобы просто уйти, и он сделал «заявку» на ключевую роль в процессе, которую теперь должен оправдать.

Пушков отметил, что для Трампа уход с этой позиции означал бы признание неудачи, чего его самолюбие, скорее всего, не допустит. Таким образом, в ближайшее время он продолжит активно влиять на развитие ситуации вокруг Украины.

Ранее Трамп сообщил, что ожидает визита Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше