«Гордимся вашим бесстрашием»: Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

«Спасатели — первые там, где нужно проявить решительность, смелость и профессиональные навыки: в завалах разрушенных зданий, на месте тяжелых ДТП. Пожарные расчеты вступают в борьбу с огнем, чтобы выручить тех, кто попал в беду», — отметил глава государства.