«Гордимся вашим бесстрашием»: Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя, обратившись к ним в видео, опубликованном на сайте Кремля. В своём обращении он отметил, что по многим ключевым направлениям российские спасательные службы остаются одними из сильнейших в мире.
«Спасатели — первые там, где нужно проявить решительность, смелость и профессиональные навыки: в завалах разрушенных зданий, на месте тяжелых ДТП. Пожарные расчеты вступают в борьбу с огнем, чтобы выручить тех, кто попал в беду», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что российские спасатели провели более 600 операций за рубежом и спасли сотни тысяч граждан внутри страны. Отдельное внимание он уделил работе медиков и психологов, входящих в структуры МЧС, а также спасателей, выполняющих задачи в условиях спецоперации.
«Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других. Народ России никогда не забудет сотрудников МЧС — наших товарищей, настоящих героев, погибших при исполнении служебного долга. На примерах самоотверженности и профессионализма воспитываются новые поколения спасателей, которые, уверен, будут достойны этого высокого призвания», — отметил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что в ходе специальной военной операции меняются характер, формы и способы ведения боевых действий. Получаемый российскими войсками опыт бесценен, отметил глава государства.