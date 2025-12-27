Подтверждений своих слов президент США не привел.
Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России «находится в тяжелом положении» из ‑за санкций, не приведя при этом никаких доказательств. Такое суждение он высказал в интервью американскому СМИ.
«Их экономика в тяжёлом состоянии, в очень тяжёлом состоянии», — сказал Трамп изданию Politico. Он не уточнил, на какие именно показатели или оценки опирается, и не привел конкретных данных о динамике ВВП, уровне инфляции, состоянии бюджета или других макроэкономических индикаторов РФ.
Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к санкционному давлению и обладает необходимым запасом прочности. В Москве заявляли, что экономика перестроилась на новые логистические цепочки и финансовые механизмы, а ограничительные меры Запада стимулировали развитие внутреннего производства и импортозамещения. Российские ведомства и официальные лица также указывали, что санкции не достигли заявленных инициаторами целей.