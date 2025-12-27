Трамп бездоказательно заявил, что экономика России в тяжелом положении

«Их экономика в тяжёлом состоянии, в очень тяжёлом состоянии», — сказал Трамп изданию Politico. Он не уточнил, на какие именно показатели или оценки опирается, и не привел конкретных данных о динамике ВВП, уровне инфляции, состоянии бюджета или других макроэкономических индикаторов РФ.