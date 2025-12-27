Демографический кризис и депопуляция в Италии: ребенок родился впервые за 30 лет в одной из деревень

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Пальяра-дей-Марси в итальянском регионе Абруццо впервые за почти 30 лет родился ребенок — девочка, которую назвали Ларой. После этого население достигло 20 человек. Об этом передает «МИР24».
На крестинах девочки присутствовала вся местная община. Рождение ребенка оказалось таким необычным событием, что попало в СМИ. Многие люди впервые узнали об этой деревне благодаря новости.
Рождение Лары стало радостным событием, но также и напомнило о демографическом кризисе в Италии. Согласно данным национального статистического агентства Istat, рождаемость в стране падала на протяжении 16 лет. В 2024 году она достигла исторического минимума — 369 944.
Предварительные данные за первые семь месяцев 2025 года указывают на дальнейшее снижение рождаемости. В регионе Абруццо проблема стоит особенно остро — за январь-июль 2025 года рождаемость там снизилась на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мэр Пальяра-дей-Марси Джузеппина Пероцци отметила, что регион страдает от резкой депопуляции. Старики умирают, а молодое поколение не приходит им на смену.
Родители Лары после ее рождения получили единовременную выплату в размере 1000 евро. Они также получают пособие на ребенка в размере около 370 евро в месяц. Но супруги уже беспокоятся об обучении своей дочери — последняя школа в деревне закрылась несколько десятков лет назад, сообщает The Guardian.-0-