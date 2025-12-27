Ричмонд
Трамп назвал удары по ИГИЛ* в Нигерии «рождественским подарком»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары США по террористам ИГИЛ* в Нигерии были перенесены и проведены в качестве рождественского подарка. Об этом пишет Politico.

Источник: Life.ru

Изначально операция планировалась раньше, но республиканец решил задержать её, охарактеризовав перенесённые удары как «рождественский подарок» для боевиков.

Напомним, 26 декабря Трамп объявил, что американские военные нанесли наземный удар по боевикам группировки ИГИЛ* на северо-западе Нигерии. Он отметил, что Пентагон выполнил «ряд высокоточных атак». Согласно американскому чиновнику, удар по террористам был нанесён по просьбе властей Нигерии. Эту информацию официально подтвердило Африканское командование Вооружённых сил США.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Террористическая организация, запрещённая в РФ и США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше