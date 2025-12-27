Трамп назвал удары по ИГИЛ* в Нигерии «рождественским подарком»

Напомним, 26 декабря Трамп объявил, что американские военные нанесли наземный удар по боевикам группировки ИГИЛ* на северо-западе Нигерии. Он отметил, что Пентагон выполнил «ряд высокоточных атак». Согласно американскому чиновнику, удар по террористам был нанесён по просьбе властей Нигерии. Эту информацию официально подтвердило Африканское командование Вооружённых сил США.