Чемпионку Европы по дзюдо Курбонмамадову включили в базу «Миротворца»*

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца»* внесли данные 25 детей в возрасте от четырёх до десяти лет. Днём ранее добавили сведения о 12 детях двух-пяти лет. На сайте утверждается, что несовершеннолетние якобы причастны к «покушению на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательному нарушению государственной границы». За короткое время список пополнился сразу несколькими десятками новых персон.