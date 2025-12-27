Чемпионку Европы по дзюдо Курбонмамадову включили в базу «Миротворца»*

По данным ресурса, в базу также включён двукратный чемпион Европы по пятиборью Александр Лифанов. Обоих спортсменов, как сообщается, внесли за участие в мероприятиях и действия, которые, по мнению создателей сайта, противоречат украинскому законодательству.
«Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме “Россия — спортивная держава”, а также поддержку в проведении специальной военной операции», — отмечается в публикации.
Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году. Он публикует информацию о журналистах, артистах, политиках и спортсменах, посещавших Крым, Донбасс или совершавших иные действия, вызвавшие негативную оценку администрации ресурса. Данные, по информации экспертов, собираются нелегальным способом.
Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца»* внесли данные 25 детей в возрасте от четырёх до десяти лет. Днём ранее добавили сведения о 12 детях двух-пяти лет. На сайте утверждается, что несовершеннолетние якобы причастны к «покушению на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательному нарушению государственной границы». За короткое время список пополнился сразу несколькими десятками новых персон.
