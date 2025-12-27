Африканский союз отказался признать независимость Сомалиленда

«Председатель комиссии решительно отвергает любую инициативу или действие, направленные на признание Сомалиленда в качестве независимого образования», — указал союз.
Махмуд Али Юсуф подчеркнул, что Африканский союз твёрдо поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Сомали.
Ранее Израиль официально признал независимость Республики Сомалиленд. Совместную декларацию подписали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Гидеон Саар и президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи. В заявлении израильского правительства сказано, что шаг сделан в рамках Соглашений Авраама, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа.
