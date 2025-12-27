Ричмонд
Африканский союз отказался признать независимость Сомалиленда

Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф выступил против любых попыток признать Сомалиленд независимым государством. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Источник: Life.ru

«Председатель комиссии решительно отвергает любую инициативу или действие, направленные на признание Сомалиленда в качестве независимого образования», — указал союз.

Махмуд Али Юсуф подчеркнул, что Африканский союз твёрдо поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Сомали.

Ранее Израиль официально признал независимость Республики Сомалиленд. Совместную декларацию подписали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Гидеон Саар и президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи. В заявлении израильского правительства сказано, что шаг сделан в рамках Соглашений Авраама, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

