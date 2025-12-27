В ООН заявили, что миротворцы в Ливане подверглись нападениям ЦАХАЛ

В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура «Хезболлах» должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20−30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом сохраняя за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.